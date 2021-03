Joana Cruz volta à quimioterapia após susto: "Naquele dia não estava com nível"

Após um 'susto' que levou ao cancelamento dos tratamentos contra a doença, a radialista conseguiu submeter-se ao procedimento clínico.continou.A antiga apresentadora da SIC tem estado recatada em casa, mas está a encarar o processo em curso com humor.Consiciente da gravidade do problema de saúde que tem em mãos, a cara da RFM apelou, uma vez mais, ao rastreio.Recorde-se, Joana Cruz contrariou uma primeira opinião médica a propósito de um caroço no peito e procurou uma segunda avaliação, que acabou por diagnosticar um cancro da mama. Atualmente, está a receber quimioterapia.