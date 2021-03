Joana Cruz volta a sofrer revés na luta contra o cancro

Joana Cruz

Coragem, tenho a certeza que vai conseguir", "Um passo de cada vez" e "Grande guerreira" foram alguns dos comentários deixados na publicação.

já revelou que está na reta final dos tratamentos contra o cancro da mama . A locutora contou no 'Manhã CM', da CMTV, que depois de realizar 12 sessões de quimioterapia, o passo seguinte será a cirurgia. Mas, esta terça-feira, 30 de março, confidenciou aos fãs que voltou a enfrentar um novo desafio na doença que a impede de concluir os tratamentos.Joana Cruz revelou que os níveis das suas análises estavam muito baixos., escreveu. Apesar deste percalço, a radialista continua a assumir uma postura divertida., escreveu.Esta não é a primeira vez que Joana Cruz confessa que tem de fazer uma pausa nos tratamentos por não ter defesas no corpo Nas redes sociais da locutora intensificam-se as mensagens de carinho e de força. "