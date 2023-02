Joana d'Albuquerque abandona gala da TVI depois de gozar com Cristina Ferreira

No evento, alguns ex-concorrentes do 'Big Brother' brincaram com o discurso da diretora de Entretenimento e Ficção no 'Cristina Talks'

Joana d'Albuquerque foi uma das ex-concorrentes do 'Big Brother' a marcar presença na gala do 30º aniversário da TVI, que se realizou este domingo, 19 de fevereiro.Nas redes sociais, a ex-concorrente do reality show da estação de Queluz de Baixo mostrou-se com alguns colegas, que fizeram uma brincadeira com o discurso de Cristina Ferreira no evento 'Cristina Talks', onde a diretora da TVI disse ter encontrado uma imagem de Nossa Senhora no primeiro par de sapatos que comprou da marca Louboutin. Nos stories do Instagram, Joana d'Albuquerque partilhou um vídeo onde se mostrou a brincar com os sapatos que levava e uma imagem de uma Santa.Minutos depois, a influencer partilhou também nos stories que tinha abandonado a gala antes do previsto, sem explicar a razão. Joana d'Albuquerque acabou por ir para um quarto de hotel, onde tentou assistir ao resto do espetáculo: