Joana de Verona regressa a Portugal após polémica com Diogo Morgado

está de regresso a Portugal para participar numa novela. Um regresso à ficção nacional após ter estado envolvida numa polémica com Diogo Morgado por terem sido apanhados aos beijos no fim das gravações da novela 'Ouro Verde', da TVI, em 2017 A atriz vai integrar o elenco da novelada estação de Queluz de Baixo, que tem estreia prevista para outubro ou novembro., revelou uma fonte ligada à produção à revista 'TV Mais'.A atriz de 30 anos está de regresso ao país após uma longa temporada no Brasil, onde participou na noveladae na sériepara aAlém de participar na novela da TVI, a atriz está a gravar uma série para aRecorde-se que Joana de Verona estreou-se no mundo da representação na série juvenilda TVI.