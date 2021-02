Joana Diniz critica comentadores do 'Big Brother': "Ostentam uma vida que nem sequer podem ter"

"O meu pijama foi muito criticado mas eu só mostro aquilo que posso ostentar. Não sou como pessoas que estão a comentar que ostentam uma vida que nem sequer as podem ter porque, inclusive, essas pessoas vão comprar as réplicas delas da Louis Vuitton e da Balenciaga... no mesmo sítio onde eu comprei as minhas, mas depois identificam no Instagram as marcas como se fossem reais".



"Deviam ter vergonha na cara em vez de andar a fazer figuras tristes", acrescentou.



A jovem aproveitou ainda para esclarecer a sua relação com Gonçalo Quinaz, concorrente do programa: "Sinto um amor gigante por ele, porque é como se fosse meu irmão. Somos amigos há muitos anos e a minha relação com ele é mesmo de irmão".



Recorde-se que, recentemente, Joana Diniz surpreendeu ao surgir de piama no programa da TVI, 'Dois às 10', como forma de protesto.











Sem nunca mencionar nomes, a ex-concorrente atirou:, acrescentou.A jovem aproveitou ainda para esclarecer a sua relação com, concorrente do programa:

utilizou as redes sociais, esta quarta-feira, dia 3 de fevereiro, para responder a algumas perguntas dos seguidores. A ex-concorrente do, que foi acusada por alguns comentadores do programa de andar sempre de pijama acabou por falar no assunto e não hesitou em lançar farpas aos comentadores.