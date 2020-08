Joana Diniz da 'Casa dos Segredos' celebra 1º aniversário da filha com fotos ternurentas

Ex-concorrente do reality show partilhou imagens que fizeram as delícias dos fãs.

31 jul 2020 • 15:16

Joana Diniz continua a revelar-se uma mãe 'babada'. A pequena Valentina celebra esta sexta-feira o primeiro aniversário e a ex-concorrente da 'Casa dos Segredos' não resistiu a dedicar-lhe palavras emotivas., escreveu na legenda de várias imagens ternurentas da bebé, que surge a festejar o momento especial junto de um bolo e várias decorações festivas.Os seguidores de Joana Diniz ficaram derretidos com as imagens., foram algumas das mensagens deixadas pelos fãs, que acompanham o crescimento da menina através das redes sociais da jovem.Recorde-se que Joana Diniz, que emagreceu quase 20 quilos e tem exibido o corpo sensual, já desabafou sobre os problemas que enfrentou com o pai de Valentina,