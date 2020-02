Joana Diniz da 'Casa dos Segredos' recorda pesadelo de violência doméstica

Sei que a minha mãe ia ficar magoada. sempre escondi. Nunca ninguém soube do que estava a passar. Durante meses deitei-me com uma pessoa onde o respirar já me fazia confusão. Tinha medo dele, porque para me atingir ele já era capaz de qualquer coisa".









Depois do ex-companheiro que a fez sofrer de violência doméstica, Joana Diniz viveu um romance com Igor Sanchéz, com quem teve uma filha em comum, a pequena Valentina, de apenas seis meses. No entanto, a relação acabou por chegar ao fim.A ex-concorrente do reality-show da TVI tem enfrentado agora outro drama: o bullying com a filha, alvo de racismo. Joana já tem vindo a reagir sobre esse problema.

Joana Diniz voltou a recordar o passado de violência doméstica ao lado de um ex-companheiro que lhe atormentou a vida.A ex-concorrente da 'Casa dos Segredos', que continua a preferir não desvender a identidade do agressor, esteve em conversa com Fátima Lopes no programa 'A Tarde é Sua', na passada segunda-feira, dia 3 de janeiro, e desabafou sobre o pesadelo.começa por dizer Joana, que falou sobre o caso pela primeira vez no programa 'Você na TV'., contou ainda, sobre o ex-companheiro.Joaninha, como sempre foi carinhosamente tratada na casa mais vigiada do país, confessa quequando começou a sofrer de agressões, e quepor parte da pessoa por quem se tinha apaixonado. Joana garante que chegou a temer pela própria vida, mas nunca fez queixa na polícia porrelembrou Joana sobre um dos episódios em que se sentiu em risco de vida.A mãe da jovem, de quem sempre se revelou muito cúmplice, nunca soube do que estava a acontecer com a filha, garante Joana Diniz. "Todas estas situações levaram Joana Diniz a, e desde que foi mãe garante que esse estado é mais recorrente, e que até já procurou ajuda para combater o problema.