Joana Diniz declara-se ao namorado: "Que eu te conquiste todos os dias"

A ex-concorrente da 'Casa dos Segredos' recorreu às redes sociais para partilhar a opinião sobre os casais que estão a manter-se em quarentena juntos, aparentemente o que está a cumprir com o namorado, Nando.



"Passamos a vida a dizer que um relacionamento à distância é difícil… então e um relacionamento em isolamento? Nunca pensámos nisso, nunca era uma preocupação…", começou por escrever, junto a uma fotografia onde surge a beijar o companheiro.

"Muitos casais, neste momento, são miúdos que obrigamos a comer mas eles já rejeitam a comida de tão cheios…", referiu, sem hesitar em partilhar alguns truques para manter uma relação saudável.

"O segredo é manter a fome… é continuar a manter momentos individuais e ter a certeza que continuamos a manter-nos interessantes aos olhos do nosso companheiro… manter a fome… porque a conquista é diária…", garantiu.



No final, dirigindo-se particularmente ao companheiro, Joana Diniz declarou-se: "Que eu te conquiste todos os dias e que tu me saibas sempre a pouco … neste isolamento e na vida!"





Joana Diniz já tinha falado anteriormente sobre a nova relação, sem poupar os elogios ao namorado: "O Nando é um excelente pai, um ótimo profissional, um incrível padrasto e um namorado maravilhoso, tem uma paciência de santo para me aturar, mas faz parte", disse, depois de ter admitido que Nando a fez "voltar a acreditar no amor".



Joana Diniz celebrou ainda os 8 meses da filha Valentina, fruto da relação terminada com o ex-namorado, Igor Sanchéz, com quem mostra não manter uma relação tranquila e até atira algumas 'farpas'. "8 meses de um verdadeiro amor", escreveu.





Joana Diniz partilhou momento ternurento da filha