Joana Diniz irrita-se com fãs após ser acusada de fazer operações plásticas à cara

Joana Diniz perdeu a paciência com os fãs após ser criticada por ter alterado o rosto com procedimentos estéticos. Esta terça-feira, 6 de abril, a ex-concorrente do 'Big Brother', da TVI, recorreu às suas redes sociais para responder a algumas perguntas dos seguidores., questionou um fã. Contudo, Joana Diniz negou ter feito operações plásticas no rosto., esclareceu.

Indignada, a ex-concorrente do reality show da estação de Queluz de Baixo 'calou' os críticos sobre os procedimentos estéticos que faz. "E não me venham cá com m***** que eu é que sei o que deva ou não fazer. Ok lindas?", atacou.



Embora negue ter feito operações plásticas na cara, Joana Diniz já colocou silicone, operação que quer refazer. "Depois de ter sido mãe, as minhas maminhas não ficaram como estavam e vou dar um toquezinho nas maminhas. E não só! Vou fazer mais outras coisas", afirmou em março.



Além disso, refere que é apologista de que se deve fazer de tudo para ter uma boa autoestima. "Sou daquelas pessoas que, se pudesse, uma vez por mês, fazia uma cirurgia estética, porque gosto e porque me sinto bem a fazê-las. Acho que qualquer mulher que tenha possibilidade e oportunidade o deve fazer, porque nos sentimos mais confiantes e a nossa autoestima sobe. O que conta é a nossa felicidade, o nosso bem estar e a nossa autoestima. Façam aquilo que vos faz felizes, seja uma cirurgia estética, seja ir para o ginásio, seja viajar."

Recorde-se de que Joana Diniz perdeu cerca de 20 quilos