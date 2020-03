Joana Diniz lança farpas ao 'ex' no Dia do Pai

Apesar de, na altura em que anunciou o fim do romance, a ex-concorrente do reality-show ter garantido que mantém uma relação cordial com o personal trainer, a mãe da jovem acabou por, mais tarde, apontar o dedo ao ex-companheiro da filha e acusá-lo de ter sido um pai ausente desde a gestação.



Após ser mãe, Joana Diniz partilhou recentemente uma fotografia nas redes sociais onde surge sem complexos da forma física que mantém, onde exibe o bumbum.

A cumprir o período de quarentena em casa com a menina, Joana exibiu o momento de brincadeira com a filha nos braços, que derreteu os seguidores.Os fãs do rosto do reality-show da TVI depressa entenderam a 'indireta' ao pai da filha, que Joana garante não ser um pai presente. O apoio por parte dos fãs manifestou-se através de mensagens de força."Há mães que valem por tudo", "És dois em um, pai e mãe!", "Força", foram algumas das mensagens deixadas.Recorde-se que Joana Diniz terminou a relação com o pai da filha Valentina, Igor Sanchez, numa altura