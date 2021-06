Joana Diniz: “Uma mulher é sexy sempre que quiser”

01:30

Joana Diniz é uma das candidatas ao prémio Sexy Vidas na categoria Sexy Net. A ex-concorrente do reality show ‘Casa dos Segredos’, da TVI, dá que falar pela sua beleza e sensualidade mas considera que ser sexy vai muito além da imagem."Fico muito contente com a distinção. Para mim ser sexy é o facto de uma mulher se apresentar como gosta. Uma mulher consegue ser sexy sempre que quiser", disse a jovem em declarações aoCom um vasto leque de candidatos, os leitores só têm de escolher os seus nomes preferidos e votar nos números indicados junto a cada candidato. Acompanhe a evolução dos resultados no CM. Cada chamada custa 0,60 € + IVA.