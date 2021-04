Joana do 'Big Brother' admite reconciliação com Bruno Savate: "Gosto muito dele e ele gosta muito de mim"

assumiram uma relação na última edição de 'Big Brother - Duplo Impacto', na TVI, mas devido a incompatibilidades de personalidades, o namoro foi curto e terminou ainda durante o reality show. Esta segunda-feira, 12 de abril, a jovem fez um direto nas suas redes sociais e ao ser questionada se ainda estava apaixonada pelo 'ex',, garantiu.Também Bruno Savate fez um direto, nas suas redes sociais, com Maria Leal e Gonçalo Quinaz e defendeu a ex-namorada após a cantora dizer que não gosta dela., mas Maria Leal ignorou o pedido do amigo.Estas demonstrações de carinho e respeito vêm intensificar os rumores de reconciliação do casal. Joana publicou esta segunda-feira, 12 de abril, uma fotografia com Bruno deixando no ar a possibilidade de voltarem a assumir um namoro.