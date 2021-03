Joana do 'Big Brother' ataca Teresa Guilherme

"As perguntas dos apresentadores eram tendenciosas. Quando fazem perguntas retóricas...

Tem de fazer perguntas nas quais não dê a sua opinião. Devia tomar uma posição em que questiona de forma a perceber o que aconteceu em determinadas situações", ataca.



"Eu que pensava que a senhora era educada e afinal não é", atira. "Nunca ninguém me disse na casa sobre o que ela tinha dito, mas assim que cheguei cá fora vi, e só tenho pena dela por não ter o mínimo de educação".



Recorde-se de que Fátima Carvalho foi até à Ericeira gritar contra a concorrente ao chamá-la "A Joana é uma mer**, não vale um car****".













