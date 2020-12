Joana do 'Big Brother' diz que Rui Pedro a ameaçou de morte: "Várias pessoas viram e a GNR foi chamada ao local"

A noite deste domingo, dia 13 de dezembro, começou da pior forma nos estúdios da Venda do Pinheiro. Ao que parece, o clima de tensão entre Joana e Rui Pedro permanece fora da casa mais vigiada do país, e os ânimos aqueceram no último encontro.

No início da gala do 'Big Brother – A Revolução', a polícia foi chamada a intervir quando, alegadamente, a ex-concorrente de Cascais sofreu ameaças de morte por parte de Rui Pedro.

"Segundo a Joana, ele disse-lhe que lhe partia os dentes e ameaçou-a de morte", revelou uma fonte da TVI à revista Maria, acrescentando que a GNR "esteve no local a identificá-los".

Após o episódio, a jovem recusou-se a comparecer na gala.





O empresário não se deixou ficar, e aprontou-se em esclarecer tudo nas redes sociais. "Não vou poder comparecer na gala de hoje, muito obrigada a todos que estavam à minha espera, não vai ser possível", escreveu a ex-concorrente ainda no estúdio.

"Saí agora da gala e estou totalmente incrédulo com a mentira compulsiva da colega Joana, realmente para pessoas sem escrúpulos vale tudo para ganharem protagonismo barato", começou por escrever.

E continuou: "Ameaçar alguém é crime público e se algumas vez tivesse essa atitude que veemente condeno, teria de ser imediatamente detido. Por favor não acreditem em notícias deploráveis e sem fundamento."

Depois de ter sido acusada de querer "ganhar protagonismo barato", a jovem de Cascais partilhou uma mensagem, onde garante ter dito a verdade.

"Todos os acontecimentos relatados sobre a noite de ontem correspondem à verdade. Várias pessoas viram e a GNR foi chamada ao local", confirmou a jovem no Twitter.





Recorde-se que Rui Pedro ficou marcado pela sua prestação polémica ao longo do reality show da TVI devido a vários episódios violentos contra outros concorrentes, sobretudo Joana. Numa entrevista, posterior à sua expulsão, a ex-concorrente de Cascais assumiu ter tido medo dos comportamentos do colega.