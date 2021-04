Joana do 'Big Brother' foge até ao Algarve para junto da amiga Jéssica Fernandes

06 abr 2021 • 18:21

Jéssica Fernandes, do 'Big Brother', da TVI, mudou-se de armas e bagagens para o Algarve com a família. A desfrutar de uns dias de descanso nesta nova etapa da sua vida, a concorrente do reality show recebeu uma visita muito especial: a sua amiga Joana, que foi vencedora da última edição do 'Big Brother'.A jovem de Cascais rumou a Sul do país com o intuito de descansar durante quatro dias. Contudo, Joana contou, ainda, que está a dedicada a preparar um novo projeto profissional.Embora não esteja a partilhar muito da sua viagem nas redes sociais, a vencedora do 'Big Brother' conta que está a gravar tudo para partilhar no seu canal de Youtube. ", começou por dizer.Contudo, de forma a proteger a privacidade da amiga, Joana está impedida de gravar junto da casa.