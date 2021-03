Joana do 'Big Brother' indignada com Bruno Savate: "Ele quer queimar a minha imagem ao máximo"

"Sofia, ele quer queimar a minha imagem ao máximo. Está a fazer jogo contra mim. Está a pegar por tudo o que eu disse e não disse", lamentou.







"compulsão mentirosa" e a jovem, de 21 anos, chamou-o de "lixo humano". Em conversa com Sofia Sousa, Joana não teve 'papas na língua' e garantiu já ter percebido o jogo do antigo lutador de boxe., lamentou.

O 'Big Brother', da TVI, está na reta final - acaba no sábado, dia 27 de março -, mas as polémicas não parecem ter fim! Bruno Savate e Joana foram dos concorrentes mais mediáticos desta edição tendo, durante algumas semanas, assumido uma relação. Mas desde o fim do relacionamento, que têm sido feitas um rol de acusações.O concorrente já acusou a ex-amada de ter