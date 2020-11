Joana do ‘Big Brother’ irritada com os colegas: “Estão sempre a dizer que o Rui é um santo”

Joana d’Albuquerque, concorrente do ‘Big Brother - A Revolução’, demonstrou a sua irritação com os colegas por defenderem Rui Pedro, que desistiu do programa na última terça-feira. No jantar de nomeados, a jovem de 20 anos não escondeu o desagrado por Carlos e Pedro falarem do antigo concorrente.

"Vocês estão constantemente a falar que o Rui é um santo e isso já me está a começar a irritar. Em conversas, vocês pintam a imagem que ele não fez nada e de que, na realidade, tudo o que ele fez é normal", começou por dizer.

Perante a afirmação de Joana, Carlos negou as acusações e explicou: "Ainda ontem disse que o ambiente da casa para ti e para a Zena ia ficar muito melhor. Há jogadores que se vão sentir mais à vontade para fazer jogo porque sabem que o Rui estava ali e há coisas que, se calhar, não faziam com medo de que ele visse aquilo".

Já Pedro afirma acreditar que Rui é "boa pessoa": "É amigo do amigo. Agora, a maneira de se expressar…".

Concorrente do reality show mostrou o desagrado com os colegas.