Joana do ‘Big Brother’ obrigada a contratar seguranças por temer ataque de Rui Pedro: “Sinto-me em risco”

Os ânimos continuam ao rubro dentro e fora da casa do ‘Big Brother – A Revolução’. Após ter sido alvo de ameaças, Joana Albuquerque marcou presença no programa ‘Última Hora’ desta terça-feira, e revelou porque decidiu apresentar queixa contra Rui Pedro.

"Cheguei à gala complemente tranquila, não abordei o Rui, de maneira alguma. Esperei pela Carina e pelo Carlos, que vieram ter comigo. Estava a conversar com a Carina, quando o Rui Pedro chega e começa a ameaçar-me. Não quero especificar o que ele disse. A Carina tentou acalmá-lo, ele afastou-se. Entretanto, o Carlos veio ter comigo para saber o que se tinha passado e eu expliquei-lhe. O Rui Pedro voltou, novamente, a ameaçar-me. Desta vez, não só a mim, mas, também aos meus pais, à minha família…", começou por dizer.

A antiga concorrente do reality show acabou por chamar as autoridades ao local: "No meio disto tudo, estou super nervosa, a tremer por todos os lados, mas consegui enviar uma mensagem à Andreia, que ainda não tinha chegado, à minha mãe e ao meu pai, entre outras pessoas. Entretanto, a Andreia chegou e o Rui está cá fora a mandar ‘bitaites’, e eu, bastante nervosa, com o pessoal da produção ao meu lado. Depois a Carina puxou-me para ir para o camarim com ela e no caminho para o camarim chamei a GNR a pedido da minha mãe, que se estava a passar completamente ao telefone com o que eu tinha dito. Eu, ele e a Carina fomos identificados".

A jovem de 21 anos referiu ainda que há testemunhas das ameaças e que as mesmas foram filmadas pelas câmaras de vigilância: "Não é a primeira pessoa que o Rui ameaça e ele próprio já referiu, no programa, que espancou uma pessoa quase até à morte".

"Já vivi um terror dentro do programa e acho que podia ter ficado lá dentro. Neste momento, estou a gastar dinheiro em seguranças, porque me sinto em risco ao andar sozinha na rua", rematou.