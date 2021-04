Joana do 'Big Brother' protegida pelos seguranças de André Ventura

"Avaliámos, com os pais da Joana, que

Depois das ameaças do ex-colega Rui Pedro no reality show anterior, e de termos feito três transportes com segurança,

, para fazer o transporte em segurança da Joana até à sua casa em Cascais".

Quandosaiu da casa do 'Big Brother - Duplo Impacto', da TVI, tinha à sua espera uma equipa de seguranças visto que os familiares temiam pela sua proteção. De forma a garantir a segurança da jovem, os pais contrataram os guarda-costas que acompanham André Ventura e a mulher, Dina Marques Nunes.Luís Rocha Branco, primo direto da mãe da ex-concorrente do reality show, e dono da empresa que gere a proteção do líder do Chega, contou à revista 'TV Guia' o que aconteceu na final do 'Big Brother', a 27 de março., começou por contar.Apesar de Luís Rocha Branco não revelar o nome de André Ventura, várias imagens televisivas documentaram que o deputado se trata do líder do Chega.À mesma publicação, o primo de Joana recorda que a viagem até casa da jovem, em Cascais, foi atribulada visto que foram perseguidos por uma carrinha., contou à mesma publicação.A mesma viatura voltou a perseguir a vencedora do reality show dois dias depois, quando Joana foi às instalações da TVI para ser entrevistada por Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos., recordou Luís Rocha Branco.Recorde-se de que, atualmente, Joana está a passar uns dias de descanso em casa de Jéssica Fernandes , no Algarve.