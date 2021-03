Joana do 'Big Brother' recebe insultos do exterior

Concorrente faz parte do leque de finalistas do programa da TVI

Joana 'Big Brother'

25 mar 2021 • 16:46

A poucos dias da final do, na TVI, marcado para este sábado, 27 de março, os ânimos continuam exaltados. Esta quarta-feira à noite, a casa mais vigiada do país foi cercada por pessoas que tinham um único objetivo:foram os comentários dirigidos à jovem, de 21 anos de Cascais.A ex-namorada de Bruno Savate ouviu os insultos, mas conseguiu manter a calma. "Tranquilo", respondeu.Recorde-se de que Joana é uma das concorrente mais polémica e a sua personalidade têm-lhe causado problemas com outros antigos colegas. Recentemente, a mãe de Gonçalo Quinaz teceu duros comentários sobre a jovem