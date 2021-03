Joana do 'Big Brother' reúne amigos em festa e é arrasada

Concorrente do reality show da TVI festejou vitória do programa

13:47

A carregar o vídeo...

Joana do 'Big Brother' ignora pandemia e faz festa

está de regresso à sua vida depois de seis meses confinada na casa do 'Big Brother', na TVI. A jovem de 21 anos sagrou-se a grande vencedora do reality show, arrecadando um cheque de 20 mil euros.Depois de cumprir os compromissos profissionais na estação de Queluz de Baixo, Joana reuniu os amigos para celebrar a sua vitória, o que originou a revolta dos seus seguidores por estar a quebrar o confinamento e as regras de contenção da pandemia.Ao perceber a dimensão que as imagens tomaram, Joana veio 'calar' quem a acusa de estar a ir contra a lei., escreveu na sua página de Twitter.