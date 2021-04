Joana do 'Big Brother' reúne amigos em festa polémica sem máscaras ou distância

Vencedora do programa da TVI organizou festa clandestina para celebrar vitória e foi arrasada com críticas.

01:30

Carolina Marques Dias

Joana sagrou-se a grande vencedora do ‘Big Brother - Duplo Impacto’ (TVI) e está de regresso à vida real. Para celebrar a conquista do cheque de 20 mil euros, a ‘beta de Cascais’, como é tratada, decidiu reunir os amigos numa festa privada, que originou uma onda de críticas por parte dos seguidores nas redes sociais.Nos vídeos partilhados no Instagram, a jovem surge sem máscara num ambiente festivo rodeada pelos amigos, sem cumprir qualquer distanciamento social. Imagens que geraram polémica e que levaram a ex-concorrente do reality show a justificar-se publicamente. "Para esclarecimento: duas pessoas imunes, uma farmacêutica constantemente testada, duas pessoas testadas há 48 horas e eu em confinamento. Não falem do que não sabem porque ninguém tem Covid aqui. Obrigada, xau", escreveu na sua página de Twitter face às criticas de que foi alvo.A justificação de Joana não convenceu os fãs, que acusam a jovem de irresponsabilidade e de quebrar as regras impostas. "O confinamento é obrigatório e afeta todos", atirou um dos internautas, sem esconder a revolta.