Joana do 'Big Brother': "Sou das poucas portuguesas que se levanta todos os dias e pensa: o que posso fazer de bom?"

as coisas que faz na sua vida fora da casa para ajudar na luta contra a fome

ou das poucas portuguesas que se levanta todos os dias e pensa: o que posso fazer de bom pela nossa comunidade?. Não é só pensar: 'Oh que pena, sofrem tanto'. Sofrem, então ok, vamos lá fazer alguma coisa para tentar melhorar", disse.



Joana recordou ainda que ajudou um amigo do pai que passava dificuldades, organizando uma recolha de fundos.



Durante o confinamento também deu apoio a algumas famílias: "Havia pessoas que não podiam ir às compras e à farmácia e eu fui por elas".

Joana está no centro das atenções esta semana por ser uma das nomeadas do 'Big Brother' (TVI).Em conversa com Jéssica Fernandes e Liliana, a jovem de Cascais partilhou alguns detalhes sobre. Entre outros pormenores, Joana destacou a sua bondade.