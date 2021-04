Joana do 'Big Brother' surpreende ao mostrar-se nua na cama

, garantiu.

Joana Albuquerque está imparável nas redes sociais. A vencedora do 'Big Brother - Duplo Impacto', TVI, tem aproveitado o mediatismo para crescer no digital.A jovem tem partilhado vídeos do seu dia a dia, faz diretos com perguntas dos seguidores e surpreende com fotos ousadas.Uma imagem que está a fazer furor e conta já com mais de 28 mil 'gostos' e centenas de comentários.Joana também está a dar que falar entre os seguidores depois de ter assumido que é possível reconciliar-se com Bruno Savate , por quem se apaixonou no reality show.