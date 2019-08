Joana Duarte apaixonada por cantor australiano de 25 anos

01:30

Vânia Nunes

Joana Duarte voltou a encontrar o amor. A atriz de 32 anos confirmou nas redes socais que está apaixonada por Ziggy Alberts, um cantor australiano de 25 anos.Depois do fim da relação de mais de cinco anos com o surfista Alex Botelho, a jovem mostra-se novamente feliz no que toca ao amor e fez questão de provar isso mesmo ao publicar duas fotografias com o artista. A boa-nova mereceu a aprovação dos mais de 500 mil seguidores, que se apressaram a deixar ‘gostos’ e comentários.De férias após o fim da novela ‘Vidas Opostas’, da SIC, Joana tem estado na Austrália com o namorado.