Joana Duarte arrasa nas praias da Ericeira

Miguel Azevedo

"Pára de ser sensual, por favor!" O apelo vem de um dos muitos seguidores que Joana Duarte tem nas redes sociais e que, uma vez mais, terá sido apanhado de surpresa pelas novas fotos em biquíni da jovem atriz e modelo, desta feita nos areais da Ericeira. "Um perigo para os cardíacos" ou "A natureza caprichou" são alguns dos comentários que se podem ler.Seguida por mais de meio milhão de fãs no Instagram, Joana Duarte tem feito da sua página oficial quase um ponto de passagem e paragem obrigatória. Fazendo especial sucesso com fotos de praia e em biquíni, a atriz nunca deixou de lembrar o tempo quente, mesmo quando fazia frio ou chuva. Ainda em Janeiro, por exemplo, já tinha 'incendiado' a sua página com fotos tiradas no Sri Lanka, que, uma vez mais, mereceram os mais rasgados elogios.Em março, por exemplo, a história voltou a repetir-se, mas então nas Maldivas, onde a jovem esteve de férias. Antes disso, a atriz também já tinha andado pelo Peru, com a amiga Carolina Loureiro (as duas não se cansaram de provocar os fãs).Atualmente mais focada nas aulas de yoga, Joana Duarte continua, aos 32 anos, a exibir um corpo de sonho que não deixa ninguém indiferente. E no dia em que arranca oficialmente o verão em Portugal, poucas fotos poderiam ser mais inspiradoras.