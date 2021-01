Joana e Bruno Savate apanhados aos beijos no 'Big Brother -Duplo Impacto'

A carregar o vídeo ...

Concorrentes estão mais próximos do que nunca.

já não escondem a paixão que sentem um pelo outro. Mais próximos do que nunca, os 'pombinhos' foram apanhados aos beijos pelas câmaras doNa gala do último domingo, a produção do programa exibiu imagens do momento em que os concorrentes trocaram vários beijos. A 'beta de Cascais', como é conhecida, e o antigo profissional de boxe tentaram esconder-se numa zona em que pensavam que não havia camâras, mas acabaram por ser 'enganados' por um espelho, que transmitiu o reflexo dos dois.Ao descobrirem que estavam a ser filmados, Joana e Bruno não esconderam algum desconforto e soltaram vários risos.Nas redes sociais, há quem acredite ser estratégia do casal.ou, são alguns dos comentários que se podem ler.Veja aqui o vídeo: