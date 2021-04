Joana e Jéssica Fernandes do 'Big Brother' divertem-se na noite algarvia

A carregar o vídeo...

Joana e Jéssica do 'Big Brother' aproveitam noite algarvia

, vencedora da última edição do 'Big Brother', da TVI, continua a desfrutar de uns dias de descanso no Algarve. Apara se juntar a Jéssica Fernandes, ex-concorrente do reality show. A jovem de Cascais já revelou que está a gravar as suas mini-férias para o seu canal de Youtube e o primeiro vídeo vai ser publicado, esta quarta-feira, 7 de abril.Joana tem aproveitado a noite algarvia para tornar mais interessante os seus vídeos. Com a abertura das esplanadas,. O vídeo foi partilhado por Joana Alburqueque nas suas redes sociais.Jéssica Fernandes está a viver no Algarve e, por isso, proibiu a amiga de revelar pormenores da sua casa nas redes sociais., esclareceu a vencedora do 'Big Brother' aos fãs.