Joana e Sónia envolvidas em discussão acesa: "Vais-me bater?!"

O ambiente na casa do 'Big Brother - Duplo Impacto' está mais aceso do que nunca. As concorrentes Sónia e Joana envolveram-se numa acesa discussão após a nortenha ter mandado calar a 'beta' de Cascais durante um confronto do Bruno Savate."Não podes mandar calar ninguém aqui", referiu Joana face aos gritos de Sónia. "Eu mando calar as vezes que eu quiser. Vai de ti calares-te ou não", respondeu a feirante.A nortenha acabou por se levantar e fazer frente a Joana, indiciando um comportamento violento., disse Joana face à atitude confronto da colega.", ameaçou Sónia, virando costas à colega de casa.Joana manteve-se sentada e não reagiu às provacações., afirmou Sónia.Horas mais tarde, Sónia foi pedir desculpas à colega alegando que estava "nervosa". Joana não se mostrou recetiva à atitude da colega e diz que "não se sente segura dentro da casa".