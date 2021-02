Joana em lágrimas após acusações de Savate: "Parece que jogas comigo"

viveram uma madrugada intensa na casa doO casal protagonizou a primeira discussão na casa da Ericeira e Joana acabou mesmo por chorar ao ser acusada por Bruno Savate de estar a fazer jogo com ele.Tudo começou quando o ex-lutador de boxe se deitou numa cama diferente., questionou a jovem., disse Savate., atirou. O concorrente nortenho continuou a referir que estava a ficar cansado dos comportamentos da jovem de Cascais e referiu:Perante as acusações, Joana desfez-se em lágrimas:, questionou. Irritada com a discussão, a concorrente abandonou o quarto e foi chorar para o jardim, sendo consolada pelos colegas da casa.Veja aqui o vídeo: