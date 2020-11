Joana em lágrimas por causa dos ataques de Rui Pedro: "Eu só quero sair daqui"

Os ânimos no interior da casa mais vigiada do país parecem não acalmar, e as discussões já se tornaram constantes. Rui Pedro não se poupa a esforços para tornar a vida de Joana num inferno, tal como ocorreu na última terça-feira, dia 10. A concorrente parece não aguentar mais a fúria do colega, e fala mesmo em desistir do programa.



"Eu só quero sair daqui, eu estou farta de viver com ele, sinceramente", partilhou em lágrimas no confessionário.

Andreia tem dado apoio à concorrente de Cascais.

Alguns fãs reprovaram o ataque de Rui Pedro e apelam a produção a agir: "É uma vergonha" ou "Como é que a produção vê a Joana neste sofrimento e não toma uma atitude?", pode ler-se nas redes sociais.