Joana Freitas casou em segredo

13 mar 2021 • 18:37

Joana Freitas é uma mulher casada. A modelo de 33 anos trocou alianças com um amigo de longa data, Artur Mendonça, em setembro. No entanto, manteve tudo em segredo até agora."Falámos com a família mais chegada, com os padrinhos e dia 5 fomos todos ao registo.contou nas redes sociais, onde divulgou algumas imagens da festa.Na altura, Joana não contou ao grupo de amigos e, cinco dias depois, no seu aniversário, preparou uma surpresa.