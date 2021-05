Joana Freitas eleva fasquia em nova produção escaldante

01:30

André Filipe Oliveira

A modelo Joana Freitas, de 34 anos, voltou a ser escolhida para dar corpo e rosto à campanha de verão de uma conhecida marca de biquínis. As imagens da coleção foram captadas nos primeiros dias de primavera, mas nem a falta de calor travou a boa-disposição da beldade. "Já sabemos como é fotografar campanhas de verão nesta altura do ano, normalmente nunca está bom tempo, mas correu super bem. Fotografámos na Quinta da Comporta, o que também ajuda muito por ser um sítio tão bonito", destacou a portuense.Esta é mais uma parceria de sucesso que Joana Freitas soma ao percurso como modelo, que não chegou a abrandar devido à pandemia de Covid-19. "Tenho aumentado imenso o volume de trabalho e só tenho de agradecer porque sei que está a ser uma fase difícil para muitas pessoas."Além de ter conseguido manter as rotinas profissionais, a beldade do Norte trocou alianças com Artur Mendonça em setembro de 2020. Um passo dado com muitas certezas. "Para mim, foi perfeito."