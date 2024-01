Joana Gonçalves assume luta contra cancro da mama e diz que a vai vencer Diz que tudo começou quando sentiu um caroço no peito.

Joana Gonçalves

Foto: Instagram

01:30

A influenciadora Joana Gonçalves foi diagnosticada com cancro da mama e foi a própria quem deu a notícia, nas redes sociais. "Cancro da mama - triplo negativo, é o diagnóstico que ninguém quer receber. Eu recebi", escreveu a companheira do jornalista e escritor Luís Pedro Nunes, de 56 anos.



"Faz hoje 13 dias que, no banho, senti um caroço na mama direita. No dia seguinte estava a ser vista pela amiga Catarina Ferreira Castro e os exames seguiram-se rapidamente. Agora, com o plano de ataque definido, vou dar início a esta luta. Com a certeza de que vou chegar vitoriosa ao final", escreveu a influenciadora, de 36 anos, que publicou uma foto com um ‘smile’ (‘sorri’) escrito no corpo. "Nunca vou conseguir agradecer o suficiente aos que amo, ao meu namorado, à família e aos amigos incríveis que mesmo nas fases tristes me levantam com a garantia que daqui a uns tempos estaremos todos a festejar. Sem vocês isto seria uma merda. Assim vai ser só um período duro que vai passar. E agora vamos começar a químio para destruir este filho da p***!", acrescentou.