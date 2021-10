Joana Lemos casamento em segredo Casal optou por uma cerimónia íntima, que contou apenas com a família e os amigos mais próximos.

Lapo Elkann e Joana Lemos

Foto: Direitos Reservados

10 out 2021 • 06:00

Joana Lemos casou na passada quinta-feira com o herdeiro da Fiat, Lapo Elkann, em Portugal.



De acordo com o diário italiano ‘Whoopsee’, o casal optou por uma cerimónia íntima, que contou apenas com a família e os amigos mais próximos, no mesmo dia em que o empresário e filantropo celebrou o seu 44º aniversário.

