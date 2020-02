Joana Madeira mostra tudo em topless e fãs deliram: "Andas cá com uns calores"

Primeiro mergulho do ano em água gelada para renovar as energias", escreveu Joana, que se revela muitas vezes sem pudores em relação a mostrar o corpo e já habituou os fãs a publicações ousadas.







"A água estava tão gelada que até o biquíni se recusou a ir ao banho", "Andas cá com uns calores", "Sempre é melhor que o Eduardo Madeira nu", "Lufada de ar fresco", brincaram os seguidores.



A ex-concorrente do programa 'Like Me', na TVI, recebeu ainda alguns elogios. "És linda sem dúvida, sem medo de mostrar o corpo", "És o máximo", "Pariste a loiça toda", foram algumas das mensagens deixadas pelos admiradores.



Eduardo Madeira ainda não reagiu publicamente à ousadia da companheira.

Joana Madeira surpreendeu os seguidores ao mostrar-se despida de preconceitos, em topless, na praia, um lugar onde a jovem já admitiu sentir-se 'a rainha'. A mulher de Eduardo Madeira partilhou uma fotografia nas redes sociais onde surge sem camisola, apesar de ter decidido desfocar a imagem nessa zona, durante aquele que conta ter sido o primeiro mergulho do ano.