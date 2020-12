Joana Madeira revela: “Ainda vou tentar o menino”

Grávida de uma menina, Joana Madeira já pensa no próximo filho. A mulher de Eduardo Madeira não esconde o desejo de ter um rapaz, uma vez que já é mãe de Leonor, de sete anos.

Em declarações à revista 'VIP', a atriz confessa não desistir da ideia: "Ainda vou tentar. Eu sim, mesmo que ele não queira".

Sobre a gravidez da atriz, o comediante explicou que não foi planeada: "Fiquei mesmo muito feliz. Nós soubemos que a Joana estava grávida no dia de aniversário da Leonor. Foi muito engraçado, foi uma festa a dobrar. Não definimos uma data, não estava planeado. Mas com o confinamento, tínhamos de nos entreter com alguma coisa".

Joana e Eduardo Madeira estão radiantes com a gravidez e fazem questão de partilhar a felicidade com os seguidores. "É uma menina! Vem aí outra menina. Deve nascer no início de maio. Feliz? Muito feliz!", escreveu o humorista na sua conta de Instagram.

Recorde-se que o comediante é ainda pai de Rodrigo, de 19 anos, fruto de uma anterior relação.