Joana Madeira: “Sinto que sou a rainha da praia”

A mulher do humorista Eduardo Madeira revela-se sem pudores: é adepta de topless e até frequenta praias de nudismo. No seu verão, a jovem não abdica dos momentos românticos com o marido, nas belas paisagens do nosso país.– Portugal é o País com as praias mais bonitas que conheço. Adoro ir para a Costa Vicentina. Eu e o Eduardo conhecemos aquelas praias desertas.– Praia, completamente! Piscina só em último caso. Mar calmo. O Eduardo faz surf e vai para alto mar, mas eu tenho medo de morrer afogada [risos].– Obrigatório: bola de berlim, uns caracóis e uma imperial. O que não faz mesmo falta é aquela pessoa que se cola ao nosso lado na praia mesmo que tenha imenso espaço [risos].- Com fato de banho, sinto que sou a rainha da praia. Mas agora que estou mais magra também gosto de usar biquíni.– Sou adepta, quando me apetece. Eu e o Eduardo até vamos para praias de nudistas. Mas nua mesmo... isso não.– Sim. No verão a coisa puxa mais! Está calor, até custa mais a adormecer e tudo acontece [risos].– Estamos a pensar ir para Cabo Verde. Talvez até se faça lá outro filho! [risos].– Praticar o amor, em qualquer lugar.