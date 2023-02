Joana Marques revela que figuras públicas se revoltaram com o 'Extremamente Desagradável'

01 fev 2023 • 11:33

Numa entrevista ao jornal 'Público', Joana Marques revelou que algumas das figuras públicas que abordou no seu programa da manhã, 'Extremamente Desagradável', demonstraram o seu desagrado e confessa que espera uma "tentativa de vingança" por parte de algumas delas."Gustavo Santos, Ruben Rua, as irmãs de Cristiano Ronaldo (Katia e Elma Aveiro) foram as pessoas mais expansivas a demonstrar o seu desagrado. Pode haver outras que estão desagradadas, não disseram e estão a programar uma vingança", afirma Joana Marques.A humorista ainda fala sobre alguns encontros cara a cara que enfrentou com algumas pessoas que falou na sua rubrica: "Acontece várias vezes, Portugal é um país pequeno. Não adoro. Mas não adoro estar cara a cara com ninguém, na verdade. Gosto muito de estar em casa, sou bicho-do-mato. Nunca tive uma má experiência. A maioria das pessoas, sobretudo a que aparece na televisão, sabe que faz parte do jogo. Estão expostas, podem ser faladas e satirizadas".'Extremamente Desagradável' é uma rubrica de humor responsável por Joana Marques, de segunda a sexta, na Rádio Renascença.