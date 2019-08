Joana Pinho: “Durmo sempre sem pijama"

Aex-concorrente da ‘Casa dos Segredos 3’ admite que, no seu verão, já prefere ambientes mais calmos e tranquilos, longe da confusão das grandes festas.– Gosto de viajar e relaxar lá fora. O Algarve é sempre uma confusão.– Praia, adoro sentir o mar e o sol. A piscina fica mais para o fim do dia.– Mergulhar de cabeça é tudo na vida. É mais fácil.– É obrigatório o telemóvel, para tirar fotografias. Dispenso roupa.– Depende dos dias. Se me sentir um bocadinho mais inchada, o triquíni não está mal. Mas, normalmente, uso quase sempre biquíni.– Verão quente com água fria.– Em Portugal está fora de questão.– Comemorações mais em privado, mais com o meu núcleo de amigos e o meu namorado. Mais tranquilos. Já não tenho muita paciência para grandes confusões.– Isso é mito. Quando estamos com a pessoa que gostamos, acho que há desejo e sexo todo o ano.– Meio meio. Inicialmente ao relento e depois debaixo dos lençóis.– Durmo sem pijama. Até no inverno é assim.– Para andarmos mais bonitas, morenas e felizes.