Joana continua no centro da polémica na casa do 'Big Brother'.A postura da jovem de Cascais não agrada a todos os telespectadores e, esta manhã, recebeu um avião com uma mensagem negativa."Rainha falsa", podia ler-se.A concorrente, que esta semana é líder, tentou mostrar-se indiferente e não fez comentários.Joana deu que falar recentemente por ter afirmado no reality show: "Sou das poucas portuguesas que se levanta todos os dias e pensa: o que posso fazer de bom?".