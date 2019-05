Joana Ribeiro à conquista de Hollywood

que descobre pistas sobre outra dimensão chamada Mid-World. A série conta com

vários monstros e um feiticeiro maléfico que fará tudo para dominar o mundo.

Joana Ribeiro está a passos largos de conquistar Hollywood. A atriz foi escolhida para integrar a nova série, produzida pela Amazon, baseada nos livros de Stephen King, 'The Dark Tower'.A atriz e Ana Padrão foram escolhidas, através do programa 'Passaporte', que dá a conhecer internacionalmente profissionais portuguesas da área da representação.As gravações vão acontecer na Croácia e Joana Ribeiro vai interpretar a namorada do protagonista. Já Ana Padrão será a tia da atriz portuguesa.'The Dark Tower' conta a história de um jovem aventureiro