Joana Ribeiro e João Jesus colocam ponto final na relação

Chegou ao fim o namoro entre. Os atores, que namoravam desde 2016, sempre optaram por manter o relacionamento o mais discreto possível sendo que nunca apareceram em eventos juntos. A mesma postura foi mantida quando a relação chegou ao fim há alguns meses, como revela a revista 'TV Guia'.O 'Gustavo', da novela 'A Serra', abriu o seu coração e assumiu aos colegase a. A mesma publicação revelou, ainda, que aa gravar filmes e séries, o que faz com que estivessem juntos poucas vezes, visto que João Jesus tem compromissos profissionais em Portugal., contou uma amiga do casal à 'TV Guia'.A mesma fonte reforçou que, a distância, mas que Joana Ribeiro e João Jesus continuam "amigos" mesmo após terem terminado o relacionamento.A atriz tem estado a gravar vários projetos em Hollywood. Fez o filme 'The Dark Tower', em 2017, seguiu-se 'Infinito', que estreia este mês. Para além disso, fez a série 'Da Boot' e integra o elenco principal de 'The Man who Fell to Earth', que estreia em 2022.