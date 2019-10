Joana Santos está grávida

"

", afirmou uma fonte próxima do casal, de acordo com a mesma publicação.





Recorde-se que Joana Santos já é mãe do pequeno Ari, de dois anos, fruto do mesmo relacionamento.



Em relação ao trabalho, Joana Santos vai surgir brevemente de novo na antena da estação de Paço de Arcos, com uma participação especial na novela 'Terra Brava', a estrear já no dia 28.



Além disso, participou também na série da RTP1 'Auga Seca', com estreia prevista para o próximo ano.

