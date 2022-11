Joana Sanz é a mulher que inspira Daniel Alves Musa casou em segredo com o jogador brasileiro.

Joana Sanz é a mulher que inspira Daniel Alves

01:30

É espanhola com origens sírias, é muito ligada à mãe, é apaixonada por gatos e é a mulher que inspira o brasileiro Daniel Alves a jogar à defesa. Joana Sanz, de 30 anos, casou em segredo com o jogador, em 2017, em Formentera e desde então não se acanha em elogiar os seus talentos e atributos. Recentemente, a um seguidor mais atrevido que lhe perguntou como era Daniel Alves na cama, Joana respondeu: “É um campeão.” O que por outras palavras quererá dizer que... não falha uma.



Daniel Alves

Aos 39 anos, o jogador brasileiro tem 43 títulos, sendo o jogador com mais conquistas oficiais na história do futebol. A defender atualmente as cores do Pumas, do México, é uma das grandes surpresas do selecionador brasileiro Tite para o Mundial do Qatar.





Mais sobre