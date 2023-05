Joana Sanz faz declaração a Dani Alves

ter pensado muito antes de fazer a publicação em causa.



"Hoje, faz anos uma das pessoas mais importantes da minha vida. Pensei muito antes de fazer esta publicação, porque a humanidade não compreende a empatia e o amor para lá de uma relação, mas aqui vou eu: adoraria comemorar os 40 anos com algumas das minhas ideias malucas... Com algum fato absurdo ou num jogo de futebol de bolhas. Para dar alguns exemplos dos últimos anos. Não foi possível devido a um erro que saiu caro, mas estou confiante que tudo vai correr bem rapidamente. Continuo aqui e continuarei sempre, de outra forma mas presente", é possível ler.



Veja a publicação abaixo:



Apesar de o casamento já ter terminado, Joana Sanz continua a ter um grande carinho por Dani Alves.O jogador, que continua preso, depois de ter sido acusado de violar uma mulher, celebrou o seu 40º aniversário no passado sábado, dia 6 de maio, e recebeu uma declaração da ex-mulher.Através das Histórias do Instagram, a modelo de 29 anos partilhou uma fotografia do brasileiro e revelou