13:12

Joana Sanz está decidida a divorciar-se do companheiro Daniel Alves, o futebolista brasileiro que foi detido por ter sido acusado de violar uma mulher numa discoteca no final do ano passado.A modelo mostrou-se ao lado do jogador no início da polémica, mas veio a afastar-se cada vez mais, assim que foram surgindo novas provas.

Segundo o jornalista Leo Dias, Joana Sanz vai mesmo avançar com o processo de divórcio, não havendo possibilidade de alterar esta decisão, o jogador brasileiro implorou à modelo, para que ouvisse as suas justificações, o que terá adiado o pedido oficial de divórcio.