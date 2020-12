Joana vai regressar à casa do ‘Big Brother- A Revolução’

Joana Albuquerque prepara-se para regressar à casa do ‘Big Brother – A Revolução’. A novidade foi dada por Maria Botelho Moniz no ‘Extra’ do reality show, esta terça-feira, dia 15 de dezembro.

"A casa vai receber dois infiltrados e um deles é Joana", disse a apresentadora da TVI. A concorrente tinha sido expulsa do programa pelos portugueses há dez dias e foi uma das pessoas escolhidas para fazer de "infiltrada" na casa.

A comunicadora acrescentou ainda que durante a emissão especial desta quarta-feira, conduzida por Teresa Guilherme, serão revelados mais pormenores.

Recorde-se que o vencedor do programa será conhecido na noite de 31 de dezembro e ganhará um prémio de 50 mil euros. André Abrantes, Zena, Pedro, Jéssica Fernandes e Renato são os concorrentes que ainda estão em jogo, sendo um deles expulso, na gala do próximo domingo.