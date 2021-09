João Baião abre as portas do seu zoo caseiro

Depois de ter passado três semanas a recarregar energias na Grécia, depois de um ano intensivo de trabalho,regressou a Portugal cheio de saudades dos seus animais e rumou diretamente do aeroporto para a sua herdade em Alenquer, onde cuida de centena de animais exóticos., escreveu o apresentador da SIC na legenda de uma foto na qual se mostrou na companhia de um papagaio.Apaixonado pelos seus animais de estimação a quem dedica grande parte do seu tempo livre, o ator e apresentador de 57 anos acolhe na sua herdade de luxo cães, pássaros, cisnes, cabras, burros e patos, mas também póneis, cangurus, lamas, alpacas, avestruzes, gansos e até nandus.Nas redes sociais, Baião enternece os seguidores com as fotografias que partilha ao lado dos seus animais. Numa das suas mais recentes publicações, por exemplo, mostrou-se acompanhado por dois lamas., brincou.À revista ‘TV Guia’, João Baião falou um pouco sobre a sua herdade em Alenquer, na qual já teve mais de 30 cães., confessou.