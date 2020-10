João Baião assume guerra com Andreia Rodrigues: "Fui pouco justo contigo"

Isto remete-me muito a esses tempos e eu sinto, em alguns momentos, que fui, se calhar, pouco justo contigo", começou por dizer João Baião. "Estamos em paz. Estávamos os dois a aprender...", respondeu, emocionada, Andreia Rodrigues.



"Não era consciente, era das minhas coisas. Obviamente que não tinha de saber de nada, mas agora olhando...", justifica o apresentador.



A apresentadora fez questão de reforçar que a situação já está ultrapassada. " Acho que faz parte. Criar uma dupla não é fácil , as pessoas tentam-se fundir e encontrar um caminho, mas às vezes as circunstâncias pesam mais e portanto acho que nós tentámos fazer isso, cada um à sua maneira. Naquela altura conseguimos, noutros momentos não conseguimos fazer... Mas acho que crescemos os dois e estamos em paz. E tenho a certeza que fizemos os nosso melhor".



João Baião recebeu Andreia Rodrigues no programa 'Casa Feliz' (SIC) e as divergências que tiveram no passado foram alvo de conversa e o apresentador aproveitou o momento para pedir desculpas.A mulher de Daniel Oliveira está grávida pela segunda vez e lembrou que sofreu dois abortos, um deles quando apresentava o programa 'Grande Tarde', com João Baião e Luciana Abreu.